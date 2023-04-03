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Aydın'da gırgır teknelerine balık boyu denetimi

Aydın'da gırgır teknelerine balık boyu denetimi

AYDIN'ın DİDİM ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde gırgır tekneleri denetlendi, yakalanan balıkların boy ölçümleri yapıldı.

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Aydın’ın Didim ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi, balıkçılara yönelik denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimde gırgır teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerin ardından ekipler, balıkçılara su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yaptı. Denetimlerin aralıklı olarak devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İlçe Müdürlüğümüz Su Ürünleri Kontrol ekibimizce Taşburun Balıkçı Barınağı’nda gerçekleştirdiğimiz denetimde gırgır teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı. 5/1 numaralı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yapıldı” ifadeleri yapıldı.

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