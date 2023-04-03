2023 Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! ENAG enflasyonu ile fark ne?

TÜİK Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Mart 2023'te aylık enflasyon yüzde 2.3, yıllık enflasyon yüzde 50.5 oldu. ENAG ise rakamları açıkladı. ENAG'a göre, aylık enflasyon yüzde 5.08, yıllık enflasyon yüzde 112.5 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 2,29 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 50,51'e geriledi.

Yurt İçi ÜFE (Yİ-ÜFE) martta yüzde 0,44 artarken, yıllık bazda yüzde 62,45 oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında TÜFE'nin yüzde 2,86 artmasını bekliyordu.

Mart'ta en çok artış eğitimde...

TÜFE'de ana harcama grupları itibarıyla mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 6,30 ile eğitim oldu. Bir önceki aya göre en çok düşüş yüzde 1,92 ile giyim ve ayakkabıda görüldü.

Yıllık bazda en çok artış lokantalarda

Martta bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 70,73 ile lokanta ve oteller oldu. En az artış gösteren ana grup yüzde 17,27 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.

143 başlıktan 111'inde artış

Mart ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan, 111 temel başlığın endeksinde artış, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı.

Ekonomistler daha yüksek bekliyordu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında TÜFE'nin yüzde 2,86 artmasını bekliyordu.

12 ekonomistin katılımıyla yapılan ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,93 ve en yüksek yüzde 3,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyordu.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57'den yüzde 49,56'ya geriledi.