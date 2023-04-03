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Sahur vakti korku dolu anlar yaşadılar

Sahur vakti korku dolu anlar yaşadılar

Mersin'in Erdemli ilçesinde sahur vaktinde bir tamirhanede çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

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Alınan bilgiye göre ilçe Merkez Mahallesi, Müftüler Sokak'taki bir elektrikli eşya tamirhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sahur vakti sokaktan yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Gelen ihbar üzerine olay yerine 5 itfaiye ekibi ile birlikte sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi.

Mahalleyi adeta gündüze çeviren alevler metrelerce yükseğe çıktı. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan yangın, ekiplerin hummalı çalışması sonucu yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Tamirhane kullanılamaz hale gelirken, yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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