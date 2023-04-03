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Ankara'da liseli gençler birbirine girdi! Bir öğrenci birçok yerinden bıçaklandı!

Ankara'da liseli gençler birbirine girdi! Bir öğrenci birçok yerinden bıçaklandı!

BAŞKENT Ankara'da liseli gençler sözlü tartışma sonrası birbirine girdi. Çıkan kavgada bir öğrenci birçok yerinden bıçaklanarak yaralandı.

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Olay, saat 17.30 sıralarında Çankaya ilçesi Kızılırmak Caddesi'ndeki bir parkta yaşandı. İddialara göre, iki grup lise öğrencisi arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavga sonucunda liseli bir öğrencinin birçok yerinden bıçaklandığı görülürken yaralı öğrencinin görüntüleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Öte yandan Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kaçan çocukların yakalanması için çalışma başlattığı belirtildi.

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