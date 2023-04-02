Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız futbolcu dev derbide sedyeyle sahayı terk etti
Süper Lig'in 27. haftasında oynanan mücadelede Fenerbahçe evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Derbide 8. dakikada Beşiktaş'ın sakatlıktan dönen yıldızı Tayyip Talha yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.Abone ol
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy’de derbi mücadelesine çıkan Beşiktaş’ta genç stoper Tayyip Talha Sanuç maçın 10. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı.
Başakşehir maçında da sakatlanan Tayyip Talha, hızlı iyileşme döneminin ardından İstanbulspor maçında forma giymiş ancak sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarılmıştı.
Fenerbahçe maçının 8. dakikasında Joao Pedro ile girdiği ikili mücadele sonrasında dizinden sakatlanan Tayyip, acı içerisinde yerde kaldıktan sonra sağlık görevlileri tarafından kenara getirilmek istenirken ayağının üzerine basamadı ve sedyeyle soyunma odasına götürüldü.
Beşiktaş'ta oyuna devam edemeyen Tayyip Talha'nın yerine Welinton oyuna girdi.