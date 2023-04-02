Abdullah Gül Kemal Kılıçdaroğlu’nu mu destekleyecek? Akşener & Erdoğan düellosu

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube'daki canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu ile Abdullah Gül arasındaki görüşmeyi ve gündemin diğer öne çıkan konularını masaya yatırıyor.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’yi ziyaret etmişti. Ancak görüşme Kılıçdaroğlu'nun pek umduğu gibi gitmedi ve beklediği karşılığı Muharrem İnce’den alamadı. Kılıçdaroğlu şimdi de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile İstanbul'daki ofisinde bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından yapılan kısa açıklamada Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na başarılar diledi. Bu görüşmenin ardından kulislerde “Abdullah Gül cumhurbaşkanı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek?” soruları dolaşmaya başladı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayın konuğu Gazeteci Cem Küçük ile bu konuyu ve gündemdeki diğer konuları Perde Arkası’nda masaya yatırıyor.