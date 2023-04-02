İsrail Başsavcısı "Ulusal Muhafız Gücü" planına karşı çıktı

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in emrinde "Ulusal Muhafız Gücü" kurulmasına itiraz etti.

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İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, hükümete itirazlarını yazılı olarak ileten Baharav-Miara, "Hukuki engel var. Polisin ek bir silahlı güce ihtiyaç duymadan güvenlik sorunlarını halletmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haberde, Başsavcı'nın itirazına Ben-Gvir'in "Başsavcı bir kere daha tekere çomak sokuyor. Şimdi de İsrail'in Ulusal Muhafız Gücü kurmasını engellemeye çalışıyor." şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Ben-Gvir, Baharav-Miara'nın yetki alanının dışına çıktığını savunarak "Sokaklarda güvenliğin yeniden sağlanması için Ulusal Muhafız Gücü kurulmalı." dedi.

İsrail Polis Şefi de Ulusal Muhafız Gücü'nün kurulmasına karşı

İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai, Yediot Ahronot gazetesinde yayımlanan mektubunda, "polisin sorumluluk ve yetki alanında" söz konusu gücün kurulmaya çalışıldığına dikkati çekerek, Ulusal Muhafız Gücü'nün "neden kurulduğunun belli olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Shabtai, mektubunda "Ulusal Güvenlik Bakanlığına doğrudan bağlı ve polisten ayrı çalışan Ulusal Muhafız Gücü, ülkede iç güvenlik sisteminin işleyişinde sıkıntılara neden olabilir." ifadelerine yer verdi.

İsrail'de Ulusal Muhafız Gücü oluşturma planı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, Bakanlar Kurulu kararıyla aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e bağlı "Ulusal Muhafız Gücü" oluşturmayı planlıyor.

Eski Başbakan ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid ise konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "TikTok palyaçosu (Ben-Gvir) haydut milislerini ulusal muhafızlara dönüştürerek, ülkenin her yerine terör ve şiddet getirmek istiyor." ifadelerini kullanmıştı.