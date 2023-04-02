Sakarya'da kolonya içtiği iddia edilen adam hayatını kaybetti

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde tatil sitesindeki eve 2 kişiyle birlikte konaklamaya gelen 61 yaşındaki İsmail Aydemir hayatını kaybetti. Aydemir'in kolonya içtikten sonra fenalaştığı iddia edildi.

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İddiaya göre, Karasu’ya gelen üç kişi, Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerindeki bir tatil sitesinde konakladı. Şahıslardan biri, kolonya içtikten sonra yere yığıldı.

Arkadaşlarının durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahale neticesinde 61 yaşındaki İsmail Aydemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemeleri sonrası Aydemir’in cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.