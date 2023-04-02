Ümraniyespor Konyaspor maçında 4 gol vardı uzatma dakikaları skoru belirledi

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

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Süper Lig 27. hafta maçında Ümraniyespor, Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Ümrnaiyespor'un gollerini Onur Ayık ve Kahraman (KK)atarken Konyaspor'da ise Mame Diouf ve Soner Dikmen fileleri havalandırdı.

1. dakikada sağ taraftan Kayra Yılmaz’ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Epureanu’nun kafa vuruşunda, kaleci Erhan Erentürk'ün parmaklarının ucuyla dokunduğu top üst direğe de çarpıp oyun alanına geri döndü.

40. dakikada Konyaspor atağında Moreno’nun ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

58. dakikada Sekidika’nın ceza yayı önünde sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Sehic topu iki hamlede kontrol etti.

62. dakikada sol taraftan Mrsic’in ceza sahasına çevirdiği topa, Konyaspor savunmasında Kahraman Demirtaş’ın kale önünde yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

75. dakikada sağ taraftan Onur Ayık’ın ceza sahasına gönderdiği ortada, uzak kale direğinde Umut Nayir’in sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

82. dakikada sağ çaprazdan Muric’in ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte iyi yükselen Mame Diouf’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

89. dakikada savunmada Kahraman Demirtaş’ın kafayla topu kalecisine dönmek isterken Onur Ayık araya girdi. Ceza sahası içinde Onur Ayık sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

90+7. dakikada sağ çaprazda Ahmet Oğuz'un yaptığı ortada ceza sahası içinde Soner Dikmen iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşta meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-2

Stat: Ümraniye

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Emin Tuğral xx, İbrahim Bozbey xx

Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Serkan Göksu xx (Popov dk. 76 x), Glumac xx, Epureanu xx, Onur Atasayar xx, Kartal Kayra xx, Geraldo xx (Onur Ayık dk. 67 x), Oğuz Gürbulak xx (Avounou dk. 67 x), Mrsic xx (Sackey dk. 76 x) Sekidika xx (Kayode 87 ?), Umut Nayir xx

Yedekler: Berke Özer, Lenjani, Gheorghe, Fatih Şanlıtürk, Bettaieb

Teknik Direktör: Recep Uçar

Konyaspor: Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ xx, Kahraman Demirtaş xx, Guilherme xx, Soner Dikmen xxx, Bouchalakis x (Bruno Paz dk. 67 x), Mahir Emreli x (Endri Çekiçi dk. 67 x), Pozuelo x (Mame Diouf dk. 67 x), Moreno x (Muric dk. 77 x), Muhammet Demir xx (Oğulcan Ülgün dk. 87 ?)

Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Mehmet Büyüksayar, Cebrail Karayel

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller: Kahraman Demirtaş (dk. 62 k.k.), Onur Ayık (dk. 89) (Ümraniyespor), Mame Diouf (dk. 82), Soner Dikmen (90+7) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Glumac, Serkan Göksu (Ümraniyespor), Adil Demirbağ (Konyaspor)