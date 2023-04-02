ABD'de 1 trilyonluk fiyasko! ABD'li generalden F-35 itirafı sadece 162"si savaşa hazır

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, yeni nesil savaş uçağı filosunun sadece üçte birinin savaşa hazır durumda olduğunu açıkladı. F-35'lerde kullanılan jet motorlarının da planlanandan daha düşük bir performansa sahip olduğu ortaya çıktı.

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Türkiye'nin geliştirme aşamasında yer almasına rağmen S-400 tedariki gerekçe gösterilerek çıkarıldığı F-35 projesinde skandallar sürüyor.

Yeni skandal ABD Hava Kuvvetleri korgenerali Michael J. Schmidt'in, Amerikan Temsilciler Meclisi için hazırladığı raporla ortaya çıktı.

Raporda, ABD'nin filosunda görevini yerine getirmeye hazır uçak oranının yüzde 53.1 olduğu bildirildi. Pentagon yetkilisi, tüm görevleri yerine getirebilen jet oranının yüzde 30'un altında kaldığını belirtti. Asıl hedefin yüzde 65 olduğunu anımsatan Korgeneral Schmidt, bu durumu "kabul edilemez olarak" nitelendirdi.

"540 savaş uçağından sadece 162'si savaşa hazır"

ABD'nin F-35 filosunda aktif olarak 540 uçak bulunuyor. Verilen rakamlara göre savaş uçaklarının sadece 162'si savaşa hazır. Geriye kalanı ise halen tam kapasite ile saldırı veya savunma harekatlarında yer alamıyor.

Milyonluk hurda: F-35

Diğer yandan F-35'lerin kullandığı jet motorlarının da açıklanan rakamlardan daha düşük performansa sahip olduğu tespit edildi. ABD hükümet Sorumluluk Ofisi’nin ön raporunda, F-35'lerdeki motor soğutma sisteminin "yeterince verimli" olmadığı aktarıldı.

F-35'ler İniş takımlarındaki aksaklıklar ile de sık sık gündeme geliyor. Yakın dönemde ona yakın savaş uçağı, herhangi bir çatışmaya girmeden, sadece iniş takımları yüzünden Kaza kırıma uğradı. Yaşanan bu olaylardan sonra birim başına 100 milyon dolara yakın bir maliyeti bulunan F-35 savaş uçakları için "milyonluk hurda" lakabı takılmıştı.