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Fenerbahçe - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.

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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Maçın 4. hakemi Kadir Sağlam olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy’a AVAR’da Alper Çetin ve Ekrem Kan eşlik edecek.

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