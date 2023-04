Selvi Kılıçdaroğlu: Ben First Lady unvanı peşinde değilim...

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir." dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Türkiye'de çocukların yüzde 87'sinin et ürünlerini, yüzde 67'sinin sebzeyi her gün tüketemediğinin altını çizdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu,"Türkiye'de çocuklarımızın %67'si sebzeyi, %87'si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir." ifadesini kullandı.