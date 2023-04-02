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Zam geliyor! Asgari ücret 10 bin lirayı geçecek

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Zam geliyor! Asgari ücret 10 bin lirayı geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için Temmuz'da ara zam yapılacağı müjdesini verdi. Peki bu nasıl uygulanacak? Yeni asgari ücret kaç lira olacak? Önümüzdeki 4 aylık enflasyon belirleyici olacak...

Zam geliyor! Asgari ücret 10 bin lirayı geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam yapılacağını açıkladı. Erdoğan emeklilerin taban maaşının da 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkardıklarını duyurmuştu. Faruk Erdem, Yeni Asır'da kaleme aldığı yazısında yeni asgari ücrete ilişkin tahminlerini sıraladı:

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Zam geliyor! Asgari ücret 10 bin lirayı geçecek

2023 yılında uygulanacak asgari ücret için de Aralık ayında toplanan komisyon yeni asgari ücreti brüt 10.008 TL, net olarak da 8.500 TL olarak duyurdu.

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Zam geliyor! Asgari ücret 10 bin lirayı geçecek

Şimdi 2023 yılı için de bir ara zam gündeme gelmiş oldu. Ocak ayında yapılan artış ile asgari ücret hesabı şöyle gerçekleşti:

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Zam geliyor! Asgari ücret 10 bin lirayı geçecek

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET 10,008.00
SGK PRİMİ % 14 1,401.12
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 100.08
KESİNTİLER TOPLAMI 1,501.20
NET ASGARİ ÜCRET 8,506.80

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