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10 ilde eş zamanlı operasyon: 61 şüpheli gözaltında

10 ilde eş zamanlı operasyon: 61 şüpheli gözaltında

Ankara merkezli 10 ilde icra edilen eş zamanlı operasyonlarda, 61 şüpheli gözaltına alındı.

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Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarınca faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik Ankara merkezli 10 ilde icra edilen eş zamanlı operasyonlarda, 61 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu tarafından Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Sahtecilik suçları kapsamında yürütülen soruşturmada 87 şüphelinin yakalanması adına gözaltı kararı verildi. Bu çerçevede Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Antalya, Batman, Diyarbakır, Istanbul, izmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 61 şüpheli şahsın yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, 26 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam edildiği belirtildi.

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