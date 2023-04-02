BIST 4.813
DOLAR 19,18
EURO 20,79
ALTIN 1.214,64
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Emniyeti'nden kaçakçılara darbe

İstanbul Emniyeti'nden kaçakçılara darbe

İSTANBUL'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 115 milyon TL'lik kaçak ürün ele geçirildi.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı yollarla ülkeye sokulan emtia ürünlerinin piyasaya sürülerek haksız kazanç sağlayan şebekeyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından son üç ayda Kartal, Bağcılar, Eyüp Sultan, Fatih, Şişli, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bayrampaşa, Pendik, Bahçelievler, Kâğıthane ve Arnavutköy ilçelerinde işyeri, depo olarak faaliyet yürüten 22 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 115 milyon TL olan; 9 bin 590 adet cep telefonu, 236 adet ziynet eşyası, 496 gram pırlanta ele geçirildi. Ekipler ayrıca bıçak, halı, bluetooth kulaklık, şarj aleti, batarya, ekran, kablolu kulaklık, kılıf, akıllı saat gibi 143 bin 974 adet elektronik ürüne de el koydu.
Operasyonda gözaltına alınan 63 kişi adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bitlis ve Van'da 155 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı
Bitlis ve Van'da 155 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı
Bankacılık sektörümüz son derece sağlıklı bir görünüme sahip
Bankacılık sektörümüz son derece sağlıklı bir görünüme sahip
Son 3 ayda örgüte vurulan darbeyi açıkladı! Bakan Hulusi Akar: Terörist neredeyse hedefimiz orası
Son 3 ayda örgüte vurulan darbeyi açıkladı! Bakan Hulusi Akar: Terörist neredeyse hedefimiz orası
Attila Szalai'ye büyük talip! Derbiye izlemek için geliyorlar
Attila Szalai'ye büyük talip! Derbiye izlemek için geliyorlar
Ümit Özdağ gerçek sandı DEVA Partisi'nden 'Gerçekten bu kadar aptal olamazsınız!' yanıtı
Ümit Özdağ gerçek sandı DEVA Partisi'nden 'Gerçekten bu kadar aptal olamazsınız!' yanıtı
TRT Haber'i izleyenler gözlerine inanamadı Emine Erdoğan ekranda iken...
TRT Haber'i izleyenler gözlerine inanamadı Emine Erdoğan ekranda iken...
Afyonkarahisar'lı kadınlardan depremzedelere 2 ton erişte
Afyonkarahisar'lı kadınlardan depremzedelere 2 ton erişte
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı
Vedat Bilgin'den 700 bin kamu işçisini sevindirecek açıklamalar
Vedat Bilgin'den 700 bin kamu işçisini sevindirecek açıklamalar
Sıcak hava balonunda yangın: 2 kişi öldü
Sıcak hava balonunda yangın: 2 kişi öldü
James Rodriguez, Türkiye'ye geliyor! Yeni takımını duyurdular
James Rodriguez, Türkiye'ye geliyor! Yeni takımını duyurdular
Tevfik Göksu son anketi paylaştı! İstanbul'da son durum
Tevfik Göksu son anketi paylaştı! İstanbul'da son durum