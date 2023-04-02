Bitlis ve Van'da 155 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı

BİTLİS ve VAN'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 163 yerleşim biriminden 155'inin yolu açıldı.

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Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, önceki gün etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları sonucu kapanan 83 mahalle ve mezra yolunda çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, dünden bu yana 75 yolu açtı.

Kapalı 8 mahalle ve mezra yolunda çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, kent merkezinde de cadde ve kaldırımlarda biriken karları temizliyor.

Karın etkili olduğu Saray ve Özalp ilçelerinde de ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapalı olan İran sınırındaki mahallelerin yollarını açtı.

Saray Şantiye Şefi Muhammed Akın, tipi nedeniyle yolların sık sık kapandığını söyledi.

Akın, "Kar ve tipi nedeniyle kırsal mahallelerin yolları kapandı. Yolların bazı kısımlarında çığ tehlikesi bulunuyordu. Zor şartlarda çalışma yürüttük. Son köy yolumuzu da açarak karla mücadele çalışmamızı tamamladık." dedi.

- Bitlis'te dün kapanan 80 köy yolu açıldı

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, dün kapanan 80 köy yolunu açtıklarını söyledi.

Kurtkan, kapalı köy yolunun bulunmadığını belirtti.