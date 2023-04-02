Attila Szalai'ye büyük talip! Derbiye izlemek için geliyorlar

İtalya Ligi Serie A'nın büyük takımlarından Napoli, daha önce Fenerbahçe'den Ejlif Elmas ve Kim Min Jae'yi transfer etmişti. Napoli bu kez Attila Szalai'ye talip oldu. Napoli takımından yetkililerin, başarılı savunmacıyı izlemek için bugünkü Beşiktaş derbisine geleceği öğrenildi.

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de bir taraftan da gelecek sezonun kadrosu için yapılanma devam ediyor. Sarı-Lacivertli formayı giyen futbolculara da transferde ilgi gösteren kulüplerin sayısı artıyor.

Gelecek sezonu da planlamaya başlayan Sarı-Lacivertliler'in defans oyuncularından biri olan Attila Szalai ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'dan birçok kulübün transfer radarında yer alan Macar stopere bir talip daha çıktı.

Kim Min-Jae ayrılırsa B planı Szalai

Fransa'dan Nice, Rennes ve Marsilya gibi kulüplerin yakından izlediği ve Premier Lig ekiplerinin de Fenerbahçe'deki durumunu takip ettiği Attila Szalai, İtalyan devi Napoli'nin de transfer radarına girdi.

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, Fenerbahçe'den 18 milyon euro karşılığında transfer ettiği Kim Min-Jae'yi sezon sonunda yüksek bir bedel karşılığında satmayı düşünüyor. Güney Koreli stoperin ayrılma ihtimaline karşılık İtalyan ekibi B planını devreye sokacak.

Napoli'nin yetkililerinin Attila Szalai'nin Macaristan Milli Takımı'ndaki performansını yakından takip ettiği ve Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini de gözlemleyeceği öğrenildi.

Daha önce Inter, Milan ve West Ham United'ın transfer gündemine gelen Attila Szalai için cazip bir teklif gelmesi halinde Fenerbahçe yönetimi de futbolcunun önünü açacak.

En az 20 milyon euro beklenti

Şu an için takımı Fenerbahçe'nin başarısına odaklanan Attila Szalai de sezon bittikten sonra gelecek tranfer tekliflerini değerlendirmeyi planlıyor. Fenerbahçe, Szalai için 20 milyon euro ve üzerindeki bir rakama 'Evet' demeyi düşünüyor.

"İtalya'ya git"

Bu arada Macaristan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Marco Rossi de birebir görüşmelerinde Szalai'ye Avrupa'dan bir takıma gitmesi halinde tercihinin Serie A olmasının ona avantaj getirebileceği yönünde tavsiye verdi.

Sözleşmesi ne zaman bitecek?

Fenerbahçe ile Szalai arasındaki kontrat 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Sarı-Lacivertliler, hatırlanacağı üzere Szalai'yi Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan 2021'de transfer etmişti.

Bu sezonki performansı