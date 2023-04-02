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Ümit Özdağ gerçek sandı DEVA Partisi'nden 'Gerçekten bu kadar aptal olamazsınız!' yanıtı

Ümit Özdağ gerçek sandı DEVA Partisi'nden 'Gerçekten bu kadar aptal olamazsınız!' yanıtı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medyada DEVA Partisi ile ilişkilendirilerek yapılmış sahte bir paylaşımı alıntılayarak "Bilinçaltı böyle dışa vurur kendisi" dedi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'den Özdağ'a yanıt gecikmedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyada bir kullanıcı tarafından yapılan sahte bir DEVA Partisi afişini gerçek sanarak paylaştı. Paylaşımında Özdağ, "Bilinçaltı böyle dışa vurur kendisini…" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi'nden yanıt

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Özdağ'ın paylaşımına çok sert tepki göstererek "Gerçekten bu kadar aptal olamazsınız! Ya da öylesiniz!" dedi.

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