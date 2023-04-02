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Bursa'da 14 yaşındaki kız ve annesinin korkunç sonu! Tedavi görüyordu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da 14 yaşındaki kız ve annesinin korkunç sonu! Tedavi görüyordu

BURSA’dan gelen haber çok feci! Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 14 yaşındaki çocuk ve 43 yaşındaki annesi, oturdukları apartmanın balkonundan arka arkaya atlayarak intihar etti.

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Olay, Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın en üst katında oturan S.M. (43), 3 çocuğundan biri olan N.N.M.'yi (14) bir süredir psikolojik tedaviye görüyordu.

Yerde kızını o halde görünce...

Anne, öğle saatlerinde evde kahvaltı hazırlayıp, kızı N.N.M.'yi çağırmak için dubleks evin üst katına çıktı. O sırada balkonda bulunan N.N.M., kendisini balkondan boşluğa bıraktı. Büyük bir korku ve panik yaşayan anne S.M., yerde hareketsiz yatan kızını görünce kendisini kaybetti. S.M. de kızının arkasından aynı balkondan kendisini aşağı attı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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