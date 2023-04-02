Dogu Perinçek'e '100 bin imzayı neden toplayamadı?' soruldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "cumhurbaşkanı adaylığı için gereken 100 bin imzayı neden toplayamadınız?" sorusuna "Sistemin 2 tane önümüze koyduğu seçenek var. Toplum orada sıkıştırılmış durumda." diye yanıt verdi.

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Talat Atilla ile Tamer Korkmaz'ın sunduğu Memleket programına Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuk oldu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için gereken 100 bin imzayı toplamaması gündem oldu.

6 günde seçmenden 27 bin imza toplayan Perinçek, aday olamadı. Perinçek neden 100 bin imzayı toplayamadı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Meclis seçiminde iddiamız var"

"Şuan Vatan Partisi tarihinin en kuvvetli dönemindedir. Çok esaslı bir program yaratmıştır. Dünya çapında çok parlak bir itibarı vardır. Cumhurbaşkanlığında neden yeteri kadar imza almadık? Sistem Türk milleti sıkıştırmış durumdadır. Sistemin 2 tane önümüze koyduğu seçenek var. Toplum orada sıkıştırılmış durumda. Bizim cumhurbaşkanlığı seçiminde bir iddiamız yok. Meclis seçiminde iddiamız var. Düşmanlarımız 27 bin imza aldık diye sevinebilir ama boş bir sevinçtir. Vatan Partisi çok büyük bir parti olarak Türkiye'nin sorunlarını çözecek bir partidir. "

"Türk halkı NATO'ya yüzde 90 karşı"

Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin onay vermesiyle ilgili olarak Perinçek, "Finlandiya'nın NATO'ya kabul edilmesi, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi. NATO'nun Türkiye'nin üzerine üzerine gelmesi. NATO, Türkiye'nin savunma örgütü değil, bizi tehdit eden örgüt. NATO, 15-16 Temmuz'da, 12 Eylül 1980, 12 Mart 1971'de darbe yapan örgüt. 15-16 Temmuz gecesi biz NATO ile savaştık. Vatan Partisi tek başına NATO'ya meydan okuyor. Yüzde 80-90 oranında Türk halkı da karşı." ifadelerini kullandı.

"Erdoğan ittifaka bizi istemedi"

Cumhur İttifakı'na katılmak istediklerini belirten Perincek, konuyla ilgili olarak "Sayın cumhurbaşkanı mesafeli yaklaşmadı, reddetti." dedi.

"Altılı masa kaos vaadediyor"

Seçim sonrasına ilişkin altılı masanın çok başlı yönetim modelinin krizlere davetiye çıkaracağını söyleyen Perinçek, "seçim Altılı masa Türkiye'ye kaos vadediyor. ABD derin devleti Ocak ayında rapor yazdı, raporda altılı masa kurgulanıyor. Eleştirilerimiz aslında dostça uyarı." diye konuştu.

"Oruç çok tuttum Bayram namazlarına gençliğimde gittim Cumalara gitmiyorum"

Din tartışmalarına ilişkin olarak Perinçek, "Türk ve Müslümanım. Allahtan başka bir ilah yoktur, Hz. Muhammed onun kuludür ve resulüdür. Bu inançta hepimiz birleşiyoruz. Oruç çok tuttum. Bayram namazlarına gençliğimde gittim. Cenaze namazlarına katılırım. Günde 5 vakit namaz kılmadığımı dürüstçe söylüyorum. Ben iyi bir Müslüman olarak vatanına milletine hizmet eden bir insan olarak dinimizin bana yüklediği vecibeleri yerine getirdim. Cumalara gitmiyorum. " ifadelerini kullandı