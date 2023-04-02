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Firari katil zanlısı 20 yıl sonra yakalandı

Firari katil zanlısı 20 yıl sonra yakalandı

Firari katil zanlısı, AYDIN polisinin dikkati sayesinde 20 yıl sonra yakalandı.

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Malatya'da 2003 yılında kardeşleriyle birlikte akrabalarının evine düzenledikleri baskınla 3 kişiyi öldüren ve 20 yıldır firari olan şahıs, Aydın'ın Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Yazıhan ilçesine bağlı kırsal Mısırdere Mahallesi'nde 22 Ağustos 2003 tarihinde meydana gelen olayda, A.B., A.B. ve C.B. adlı 3 kardeş, ellerindeki 2 ayrı Kalaşnikof ve tabanca ile akrabalarının evine düzenledikleri baskında Şuayip Boztepe (54), Ali Boztepe (22) ve Ayşehan Şahin'i (51) öldürmüş, M.Ş.'yi de ağır yaralamıştı. Olaydan sonra firar eden 3 kardeşten A.B. ve C.B. 7 yıl sonra Bereketli Mahallesi'ndeki bir mağaraya ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından düzenlenen baskında 1 kalaşnikof silah ve 1 tabanca ile birlikte yakalandı.

Aydın polisinin dikkati sayesinde 20 yıllık firar sona erdi


Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında hareketlerinden şüphelenilen bir şahsın yapılan kimlik kontrollünde kimlik fotoğrafının kendisine ait olduğu ancak bilgilerinin uyuşmadığı ve şahsın beyanlarının da çelişkili olması üzerine gerçek kimlik bilgilerine ulaşıldı. Şahsın A.B. isimli şahıs olduğu ve 20 yıldır Malatya'da işlenen cinayet suçundan firari olarak arandığı tespit edildi. Aydın polisinin dikkati sayesinde yakalanan A.B. gözaltına alınarak emniyete götürülürken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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