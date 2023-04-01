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Kılıçdaroğlu'ndan Saadet iftarında seccade açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Saadet iftarında seccade açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada tepki çeken seccadeli fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu, 'seccadeli' fotoğrafla ilgili açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Yerdeki seccadeyi görmedim. O kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm, bunu ifade edeyim. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" şeklinde konuştu

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