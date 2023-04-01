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ŞANLIURFA'da Akraba Kavgası: 1 Ölü, 5 Yaralı

ŞANLIURFA'da Akraba Kavgası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kırsal Yoğunca Mahallesi'nde amca çocukları arasında tarla çitine zarar verilmesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Silahla yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Eyyüp S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Biri ağır 5 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Jandarma ekipleri, hastanede ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

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