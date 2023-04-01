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MHP Lideri Devlet Bahçeli: Erdoğan'ın 1. çıkması hayra işaret

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Erdoğan'ın 1. çıkması hayra işaret

MHP Lideri Devlet Bahçeli Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreninde açıklamalarda bulundu. Bahçeli "Pusulada Sayın Cumhurbaşkanımız kurada birinci sırada yer aldı. Bu hayra işarettir." ifadesini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "11 ilimizde asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük bir felaket ile karşı karşıya kaldık. Buraları da ayağa kaldıracağız. Bu devletimizin gücüdür" dedi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

11 ilimizde asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük bir felaket ile karşı karşıya kaldık. Buraları da ayağa kaldıracağız. Bu devletimizin gücüdür. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ve Cumhurbaşkanımızın kudretidir. İşte böyle bir dönemi yaşıyoruz. Ama bu acıları aşacağız. İstikrar ve istikbali tekrar Türkiye Cumhuriyeti'nde önemli bir kavram olarak değerlendireceğiz. Artık yolumuz bu yönüyle aydınlanacak. Üzüntüleri bırakacağız, insanları mutlu, kardeşlerimizi güçlü yapacağız. Bir konuda dikkatinizi çekmek istiyorum. Ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 1. yılını doldurdu. Çok büyük hizmetlere şahit olduk ama bu arada salgınlar, seller oldu.

Erdoğan'ın 1. çıkması hayra işaret

Hepsi aşıldı. 6 Şubat'ta büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bu felaketi açmak için büyük gayretler ortaya konurken, Türkiye 14 Mayıs'ta bir seçime gidiyor. Bugün cumhurbaşkanı adayları içinde seçmen kitlesinde yerini belirleyen bir YSK kararı alındı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurada 1. sırada yerini aldı. Bu hayra işarettir. 14 Mayıs'ta bir, bir ileri diyorum.

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