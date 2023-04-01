Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda söz verilen 31 milyar TL yatırılmadı! Açıklayın bu isimleri...

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremin ardından tüm televizyon ve radyoların ortak yayınında Türkiye Tek Yürek adı altında yardım kampanyası yapıldı. Canlı yayına bağlananlar ağırlıkta olma üzere 115 milyar TL yardım sözü verildi. Ancak bugüne kadar sadece 84 milyar TL'lik bölüm yatırılırken, 31 milyar liralık ardım sözü ise tutulmadı. Kamuoyu, canlı yayında reklamlarını yaparak söz verdikleri yardım miktarını yatırmayan kişi ve kurumların ifşa edilmesini istiyor.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük şıkıma neden olan depremlerin ardından tüm televizyonların ortak yayınında "Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenlendi. Canlı yayına bağlanan kurum ve kişiler kendi reklamlarını da yaparak toplam 115 milyar TL bağış sözü verdi. Ancak bugüne kadar söz verip de bağış miktarını AFAD'a hala teslim etmeyen çok sayıda kişi ve kurum var.

84.4 milyar lira yatırıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş depremlerinin ardından başlatılan "Türkiye Tek Yürek Kampanyası"yla ilgili "84 milyar 400 milyon liralık miktarı yatırıldı. Bunlar afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılıyor" dedi.

İki haftada 10 milyar lira yatırıldı

Oktay, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, kampanyaya taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını açıklamıştı. Böylece 2 haftada 10 milyar liralık daha bağış sözünün yerine getirildiği ortaya çıktı.

31 milyar liralık söz tutulmadı

Televizyonların canlı yayınında bağış yapma sözü verilen 31 milyar liralık bölüm ise halen yerine getirilmedi. AFAD’ın ilerleyen süreçte ödeme yapan kurum ve kuruluşların listesini yayınlayacağı, böylece söz verip ödeme yapmayanların ifşa edileceği belirtildi.