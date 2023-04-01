Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11'ler! Valencia derbide oynayacak mı?

Süper Lig'in 27.hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oluyor. Dev derbi öncesi son hazırlıklarını yapan Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş ilk 11'leri üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde sakat oyuncular can sıkarken golcü oyuncu Valencia'nın derbide Beşiktaş karşısında sahada yer alıp alamayacağı merak konusu oldu.İşte iki takımın son durumu ve Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11'leri...

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Lig'in ilk yarısında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe ile Beşiktaş dev derbide yarın karşı karşıya geliyor. Milli maç arası öncesi Alanyaspor'u geriden gelerek 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, zorlu mücadeleden 3 puan alarak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürmek istiyor. Rakip Beşiktaş ise ezeli rakibini evinde mağlup ederek hem zirve yarışından kopmak istemiyor hem de sarı-lacivertlilerle arasındaki puan farkını 2'ye düşürmenin peşinde olacak. Peki Fenerbahçe'de sakatlıktan döndüğü söylenen Valencia derbide oynacak mı? İşte iki takımın son durumu ve Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Derbi heyecanının yaşanacağı Fenerbahçe Beşiktaş maçı 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Öte yandan karşılaşma beIN Sports HD1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Samet, Gustavo, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Emre Mor, Valencia, Joao Pedro.

Beşiktaş: Mert, Onur Bulut, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Gedson, Ghezzal, Hacıahmetoviç, Cenk Tosun, Aboubakar.

Valencia derbide oynayacak mı?

Süper Lig'in 27.haftasında Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanacak. Kritik mücadele öncesi sakat oyuncular teknik direktör Jorge Jesus'u düşündürürken gözler haftaiçi sakatlıktan dönen takımın gol yükünü sırtlayan Valencia'ya çevrilmiş durumda. Alanyaspor karşısında sakatlanan Ekvadorlu golcü'nün en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu.

Derbi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den antrenmandan sürpriz bir paylaşım geldi. Sarı-Lacivertli kulüp Enner Valencia'nın idmandan pozunu "Keçi geri döndü" notuyla paylaştı. Sakatlığı atlatan 33 yaşındaki futbolcunun takımla çalışmaları başlarken Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

Ligin gol kralı

Bu sezon Süper Lig'de 21 maçta 25 gol atan Enner Valencia, krallık yarışında zirvede bulunuyor. 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonu bitecek mukavelesi için de görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe'de 8 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe’de 8 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Emre Mor, Miha Zajc, Willian Arao ve Enner Valencia ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, derbide sarı kart görmeleri durumunda 28. haftada deplasmanda oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe'de 5 isim sakat

Fenerbahçe’de 5 oyuncu derbide forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Michy Batshuayi ve Joshua King’in bireysel tedavileri sürüyor. Ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat olan Lincoln Henrique de kadroda yer almayacak. Sakatlığını atlatan Enner Valencia’nın durumu maç saatinde belli olacak.

Beşiktaş'ta tek eksik Dele Alli

Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlığı süren İngiliz futbolcu Dele Alli dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Sağ uyluk üst adalesinde yırtık ve kanama saptanan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alamayacak.

İstanbulspor maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç, milli maçlar nedeniyle verilen arada iyileşti. 23 yaşındaki stoperin teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Siyah-beyazlı takımda Amir Hadziahmetovic ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Amir, derbide kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 28. haftasındaki Bitexen Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta 5 futbolcunun ilk derbisi olacak

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, siyah-beyazlı formayla yarın ilk derbilerine çıkacak.

Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Onur Bulut, Omar Colley, Amir Hadziahmetovic ve Alexandru Maxim'in yanı sıra, Kerem Atakan Kesgin, görev verilmesi durumunda ilk derbilerinde forma giyecek.