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Neymar canlı yayında oynadığı kumarda 1 saat içinde servet kaybetti

Neymar canlı yayında oynadığı kumarda 1 saat içinde servet kaybetti

Brezilyalı yıldız Neymar takipçilerinin de izlediği canlı yayında kumar oynadı. Bir saat içinde 1 milyon euro (Yaklaşık 21 milyon TL) kaybeden yıldız futbolcunun verdiği tepki, sosyal medyada gündem oldu.

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Takipçileri için internet üzerinden yayın açan Neymar, online kumar oynadı. Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, canlı yayında 1 milyon euro (Yaklaşık 21 milyon TL) kaybetti.

Bir saat içinde servet kaybeden 31 yaşındaki, yıldız, önce ağlama numarası yaptı, ardından kahkahalara boğuldu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Neymar daha önce pekçok kez Las Vegas'taki turnuvalara katılmıştı. Sponsorluk anlaşmaları hesaba katılmadığında Brezilyalı futbolcunun aylık geliri 3.5 milyon euroyu geçtiği tahmin ediliyor.

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