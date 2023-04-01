Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "seccade" açıklaması: Çok üzgünüm...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftar sonrası seccade üzerinde çekilen fotoğrafı tartışma yarattı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, seccadeyi görmediğini söyledi.

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Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftar sonrasında çektirdiği bir fotoğraf tartışma yarattı. Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasına AK Partili isimlerden tepki geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya mesajında ''Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir." mesajıyla Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Fotoğraf sosyal medyada da gündem oldu. Tepkiler üzerine CHP'den bir açıklama yapıldı.

"Seccadeyi görmediğim için çok üzgünüm"

Bir açıklama da Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." ifadelerini kullandı.