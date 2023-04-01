Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanacak. Lider Galatasaray ile puan farkını düşürmek isteyen, nefesleri kesecek iki takımın zorlu mücadelesi öncesi internette FB BJK derbi maçı ne zaman? Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevapları futbol severler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki FB BJK derbi maçı ne zaman? Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB BJK derbi maçı bilgi ve detayları haberimizde...

Abone ol

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı 357.kez karşı karşıya getirecek derbi öncesi nefesler tutuldu. Lig'de topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray ile puan farkını düşürerek yoluna kayıpsız devam etmek isteyen ezeli rakipler dev derbide kozlarını paylaşacak. Öte yandan Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçına saatler kala arama motorlarından maçın saati ve canlı yayınlanacağı kanal hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki FB BJK derbi maçı ne zaman? Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB BJK maçı öncesi derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Fenerbahçe Beşiktaş rekabetinde 357. randevu

Derbi maçında kozlarını paylaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türk futbol tarihinde daha önce 356 kez karşılaştı. Lig'in ilk yarısında oynanan mücadele 0-0 sonuçlanırken taraflar sahadan 1 puan ile ayrıldılar.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 üstün tamamladığı müsabakayla başlayan 98 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 97 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 492 golüne, Beşiktaş 451 golle karşılık verdi.

Derbinin anahtarı ilk gol

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 36 müsabakada ilk golü atan takımın sadece 3 kez yenilmesi dikkati çekti.

Rekabette 32'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 36 randevuda, öne geçen takım, sahadan yalnızca 3 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 20 kez kazandı, 11 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 2 müsabaka ise golsüz sona erdi.

Fenerbahçe'de iç sahada 28 puan topladı

Bu sezon evinde oynadığı 12 Süper Lig maçının 9’unu kazanan Fenerbahçe, 2 kez rakiplerine boyun eğdi. Sahasında 28 puan toplayan sarı-lacivertliler rakip filelere 35 gol atmayı başarırken, kalesinde 15 gol gördü. Kanarya, UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında oynadığı 6 maçta da mağlup olmazken, 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Ziraat Türkiye Kupası’nda da İstanbulspor’u 3-1, Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Fenerbahçe'de golcüler takımı sırtlıyor

Fenerbahçe bu sezon hücum yönünden verimlilikle dikkat çekiyor. Ligde 24 müsabakada rakip filelere 61 gol sığdıran sarı-lacivertlilerde forvet oyuncuları performanslarıyla göz doldurdu. Süper Lig’de bu sezon gol krallığı listesinde 25 golle zirvede yer alan Enner Valencia, bu gollerin 16’sını Kadıköy’de kaydetti. Yaşadığı sakatlık nedeniyle son haftalarda formasından uzak kalan Michy Batshuayi ligde 10 golü bulunuyor. Joshua King 4, Rossi ve İrfan Can Kahveci de 3’er golle takıma katkı sağladı.

Fenerbahçe'de 8 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe’de 8 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Emre Mor, Miha Zajc, Willian Arao ve Enner Valencia ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, derbide sarı kart görmeleri durumunda 28. haftada deplasmanda oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe'de Valencia’nın durumu maç saatinde belli olacak

Fenerbahçe’de 5 oyuncu derbide forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Michy Batshuayi ve Joshua King’in bireysel tedavileri sürüyor. Ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat olan Lincoln Henrique de kadroda yer almayacak. Sakatlığını atlatan Enner Valencia’nın durumu maç saatinde belli olacak.

Beşiktaş'ta tek eksik Dele Alli

Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlığı süren İngiliz futbolcu Dele Alli dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Sağ uyluk üst adalesinde yırtık ve kanama saptanan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alamayacak.

İstanbulspor maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç, milli maçlar nedeniyle verilen arada iyileşti. 23 yaşındaki stoperin teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Siyah-beyazlı takımda Amir Hadziahmetovic ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Amir, derbide kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 28. haftasındaki Bitexen Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta 5 futbolcunun ilk derbisi olacak

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, siyah-beyazlı formayla yarın ilk derbilerine çıkacak.

Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Onur Bulut, Omar Colley, Amir Hadziahmetovic ve Alexandru Maxim'in yanı sıra, Kerem Atakan Kesgin, görev verilmesi durumunda ilk derbilerinde forma giyecek.

FB BJK derbi maçı ne zaman?

Süper Lig'de Fenerbahçe (FB) ile Beşiktaş'ı (BJK) karşı karşıya getiren 27.hafta derbi mücadelesi 2 Nisan Pazar günü Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverlerin derbi heyecanı yaşayacakları Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat 20.30’da başlayacak ve zorlu mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Öte yandan karşılaşma beIN Sports HD1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Samet, Gustavo, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Emre Mor, Valencia, Joao Pedro.

Beşiktaş: Mert, Onur Bulut, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Gedson, Ghezzal, Hacıahmetoviç, Cenk Tosun, Aboubakar.