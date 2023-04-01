Vatandaşların telefonuna anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden gelen PTT 2 bin Ramazan hediyesi mesajı kafaları karıştırdı. PTT'yi görünce anında linki tıklayanlar da oldu, dolandırıcıların yeni numarası mı diye düşünen de. PTT ile hiçbir alakası olmayan bu mesaj telefonunuza virüs bulaştırıyor. Peki PTT Ramazan hediyesi linkine tıkladım ne yapmalıyım?

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PTT 2 bin TL Ramazan hediyesi başlığı ile vatandaşların telefonuna mesaj olarak gelen bilgi doğru mu sorusu merak edildi. Birçok kişinin telefonuna aynı anda gelen PTT ramazan hediyesi mesajı doğru mu, dolandırıcıların yeni yolu mu? Mesajda bir linki tıklamanız ve bunu 20 kişiye gönderirseniz 2 bin lira Ramazan hediyesi kazanacağınız yazıyordu. Birçok vatandaş bu mesaj doğru mu, dolandırıcıların yeni oyunu mu diye düşünmeye başladı.

Birçok vatandaş mesaj gelir gelmez itibar etmedi ve hemen mesajı okumadan sildi. Bazı vatandaş ise PTT ibaresini görünce doğru olabileceğini düşündü ve mesajdaki linki tıkladı.

Yeni bir oltalama sistemi olan PTT ramazan hediyesi mesajında linke tıklanması ve bunun 20 kişiye daha gönderilmesi halinde hediye kazanma şansının yakalanacağının belirtiliyor.

Link yoluyla sisteme girenlere 2 hak veriyor. İlk tıklamada boş geçiyor, ikinci hakta ise 2 bin TL kazandırıyor. 20 kişiye linki yönlendirilmesi sonrasında kullanılan cihaza virüs bulaşması artık kaçınılmaz hale geliyor.