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Aile dizisinde Eko öldü mü yeni bölüm fragmanındaki detay ters köşe yapacak!

Aile dizisinde Eko öldü mü yeni bölüm fragmanındaki detay ters köşe yapacak!

Show TV'nin yeni dizisi Aile hem daha ilk bölümden seyirciyi eline geçirdi. Salı günlerine adı yazdıran dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da ilgiyle takip ediliyor. Özellikle dizide Aslan'ın sağ kolu Ekrem yani Eko karakterine ilgi oldukça büyük. 4. bölüm finalinde kanlar için kalan Eko'ya ne olacak, Eko ölecek mi? 5. bölüm fragmanında bir sürpriz var...

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Show TV'nin yeni dizi bombası Aile şu sıralar herkesin dilinde. Salı akşamlarına adını yazdıran dizi reyting sonuçlarıyla kanalın da yüzünü güldürmeyi başardı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya gibi iki önemli ismi başrole taşıyan ve seyirciyi mest eden dizi hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilgiyle takip ediliyor. Özellikle son bölümde sempatik halleri ile seyircinin ilgisini çeken Ekrem yani Eko karakteri. Aslan'ın sağ kolu olan Eko 4. bölümün son finalinde kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak kanlar içinde yere yığılıyor.

Eko nasıl vuruldu?

Aslan ve Devin'in düğünün olduğu sırada Eko ve Yağmur sohbet etmek için dışarıya çıktılar.  Onlar sohbeti ederken bir motorsiklet yanlarına yaklaştı ve kimliği belirsiz kişi çıkardığı silahla Eko'yu vurdu. Aslan ve diğerleri hemen Eko'nun başına toplandı. Apar topar hastaneye kaldırılan Eko'nun akıbeti 5. bölümde belli olacak. Aile dizisi yeni bölüm 4 Nisan Salı günü ekrana gelecek. Peki Eko ölecek mi? 

Kendine has üslubu, tarzı  ve Yağmur'a olan sevdasıyla seyircinin kalbini kazanan Eko karakterine genç oyuncu Umutcan Ütebay hayat veriyor. İlk kez Afilli Aşk dizisinde gördüğümüz Umutcan Ütebay, sosyal medyayı da aktif kullanan isimlerden. Peki kimdir Umutcan Ütebay, hangi dizilerde rol aldıi birlikte bakalım...

Aile dizisinde Eko kimdir?

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Umutcan Ütebay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Birkaç tiyatro oyununda rol alan oyuncu ilk dizi deneyimi olan Afilli Aşk dizisinde 'Sabri Horoz' karakterine hayat vermiştir. Sonrasında Üç Kuruş dizisinde rol almıştır. Şuan Aile dizisinde Eko karakterini canlandırmaktadır. Instagram’da umutcanutebay ismiyle paylaşımlarına devam eden Umutcan Ütebay’ın bu mecrada 19.2K takipçisi bulunmaktadır. 

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