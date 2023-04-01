BIST 4.813
DOLAR 19,18
EURO 20,79
ALTIN 1.214,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sivas'ta korkunç olay! 243 metre yükseklikten kendini kayalıklara bıraktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta korkunç olay! 243 metre yükseklikten kendini kayalıklara bıraktı

SİVAS'ın Divriği ilçesinde bir şahıs 243 metre yüksekliğiyle İç Anadolu Bölgesi'nin en yükseği olan cam seyir terasından atlayarak intihar etti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Abone ol

Olay, geçtiğimiz günlerde Sivas’ın Divriği ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, psikolojik sorunları olan Y.K. isimli şahıs ilçede bulunan İç Anadolu Bölgesi'nin en yükseği olarak bilinen cam seyir terasına gelerek kendini aşağı attı.

243 metre yüksekliği bulunan cam seyir terasından kayalıklara atlayan Y.K.’yı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de intihar eden şahsı kurtarma çalışması başlattı.

Oldukça dik ve kayalık olan yerden cesedi çıkarmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri Sivas AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri yaklaşık 9 saatin ardından intihar eden şahsın cansız bedenini kayalıklardan çıkarmayı başardı.

İntihar anı kamerada

Defnedildiği öğrenilen Y.K.’nın intihar anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Y.K‘nın elinde sandalye ile cam seyir terasına gelip bir süre atlayacağı alanı izledikten sonra korkulukların üzerine çıkarak 243 metre yükseklikten kendini aşağı bıraktığı görüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Son iki gün bunu yapmazsanız oy kullanamazsınız! E-Devlet üzerinden sorgulama ekranı...
Foto Galeri Son iki gün bunu yapmazsanız oy kullanamazsınız! E-Devlet üzerinden sorgulama ekranı... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
CHP’den ‘seccade’ açıklaması: Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu çok üzgün!
CHP’den ‘seccade’ açıklaması: Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu çok üzgün!
Muharrem İnce'nin dünürü Özcan Işıklar CHP'den milletvekili adayı oldu
Muharrem İnce'nin dünürü Özcan Işıklar CHP'den milletvekili adayı oldu
Standard&Poor's Türkiye’nin kredi notunu 'durağan'dan 'negatif'e çevirdi! Not düşürme tehdidi
Standard&Poor's Türkiye’nin kredi notunu 'durağan'dan 'negatif'e çevirdi! Not düşürme tehdidi
Kumar borcu katliamı: 6 ölü! Öğretmen, annesi, babası ve 3 kardeşini öldürüp intihar etti
Kumar borcu katliamı: 6 ölü! Öğretmen, annesi, babası ve 3 kardeşini öldürüp intihar etti
Özışık kardeşlerden "ah aldık" itirafı! Peki neden?
Özışık kardeşlerden "ah aldık" itirafı! Peki neden?
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken poz! Sosyal medyada gündem oldu
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken poz! Sosyal medyada gündem oldu
Miçotakis'ten seçim vaadi: Türk-Yunan sınırına tamamen duvar örecek
Miçotakis'ten seçim vaadi: Türk-Yunan sınırına tamamen duvar örecek
Togg'un ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılacak
Togg'un ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılacak
Muharrem İnce'den Atatürk'ün sözüyle 6'lı masaya gönderme
Muharrem İnce'den Atatürk'ün sözüyle 6'lı masaya gönderme
Zaniolo yorumu: Türkiye'de çok mutlu olduğunu biliyorum
Zaniolo yorumu: Türkiye'de çok mutlu olduğunu biliyorum
Mehmet Şimşek'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: Yanlışlıkla oldu
Mehmet Şimşek'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: Yanlışlıkla oldu
Hakkari'de 2 PKK'lı kadın terörist teslim oldu
Hakkari'de 2 PKK'lı kadın terörist teslim oldu