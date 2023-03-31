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Mehmet Şimşek'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: Yanlışlıkla oldu

Mehmet Şimşek'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: Yanlışlıkla oldu

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını beğenmesi sosyal medyada gündem oldu. Şimşek'in gönderiyi yanlışlıkla beğendiği ortaya çıktı.

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Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun reklam filmi olan 'Sana Söz' klibini beğenmesi bir anda gündem oldu. Sosyal medyada gündem olan beğeninin yanlışlıkla olduğu belirtildi.

Uğur Dündar'dan paylaşım

Gazeteci Uğur Dündar, Twitter’dan Şimşek’le ortak arkadaşlarını aradığını belirterek “Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tweetini beğendiği haberleri çıkınca, İngiltere'deki ortak arkadaşımızı aradım. Onun verdiği bilgiye göre 8 yaşındaki oğlu IPAD'ıyla oynarken yanlışlıkla beğeni koymuş. Mehmet Bey durumu farkedince beğeniyi geri almış.” dedi.

Mehmet Şimşek: Maalesef oluyor böyle şeyler...

Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından Uğur Dündar'ın paylaşımını doğruladı.

Şimşek açıklamasında, ''Maalesef oluyor böyle şeyler! Kamuoyunu gereksiz yere meşgul etmişiz… Affola!'' ifadelerini kullandı.

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