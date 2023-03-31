Dışişleri'nden Danimarka'daki provokasyona tepki

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağına yapılan provokatif eyleme izin verilmesine tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bu hatada ısrarcı davranılmasını da not ediyoruz" denildi.

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Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağına yönelik provokatif eylem sonrası Türkiye'den tepki geldi.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Danimarka’da 24 Mart günü kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı Bayrağımıza karşı gerçekleştirilen nefret suçunun içinde bulunduğumuz Ramazan ayında 31 Mart günü tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz.

"Bu hatada ısrarcı davranılmasını not ettik"

Bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmediğimizi ve bu yaklaşımın asla haklı gösterilemeyeceğini tekrar vurguluyoruz. Ayrıca, bu hatada ısrarcı davranılmasını da not ediyoruz.

Bu tür eylemlerin önlenmesi için yasal ve idari tedbirlerin yetersizliği ile siyasi irade eksikliğinin yanı sıra faillerin cezasız bırakılmasının yeni provokasyonları cesaretlendirdiği açıkça görülmektedir.

Bu eylem, Avrupa’da İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve ırkçılığın son dönemde artış gösterdiğinin açık bir kanıtıdır. Bu tür nefret suçu içeren eylemler, aynı zamanda hoşgörüye, barış içinde bir arada yaşama kültürüne ve demokratik değerlere inanan herkese yönelik bir saldırı niteliğindedir. Bunu görememek ve bu eylemlere göz yummak çok vahim bir aymazlıktır.

Söz konusu aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Bakanlığımıza çağırdığımız Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir. Danimarka makamlarını, bu suçun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve bu tür provokasyonların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla etkin tedbirler almaya bir kez daha kuvvetle çağırıyoruz."