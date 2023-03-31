"Hizbullahçıyız, kafalarını keseceğiz" dedi, serbest bırakıldı: Şahan Gökbakar, Gülşen'i hatırlattı isyan etti!

Batman'da sokak röportajında sırasında Erdoğan'a oy vereceğini ve "Hizbullahçıyız. Kafalarını keseceğiz" sözlerini sarf eden İsmail Cevher Kasımoğlu'nun adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi. Şarkıcı Gülşen'i hatırlatan Gökbakar, "Aynı adalet sistemi kafalarını keseriz, cihada hazırız diye tehdit eden bir kişiyi serbest bırakıyor öyle mi?" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Sokak röportajında, "Hizbullahçıyız" diyen ve muhalif siyasetçileri "Kafalarını keseceğiz. Cihada hazırız" şeklinde tehdit eden İsmail Cevher Kasımoğlu kişi gözaltına alındıktan bir gün sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

Son günlerde paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Şahan Gökbakar bu kişiyi paylaşarak serbest kalmasına tepki gösterdi.

Gülşen'i örnek gösterdi

Şahan Gökbakar paylaşımında Gülşen'i örnek göstererek şunları yazdı:

"İnsanlar bir tweet attı veya saçma sapan konuştu diye (mesela Gülşen) hapis yatıyor bu ülkede. Ancak aynı adalet sistemi, ülkenin milyonlarca insanına, alenen kafir ve or... çocigi diyen ve kafalarını keseriz, cihada hazırız diye tehdit eden bir kişiyi serbest bırakıyor öyle mi?"