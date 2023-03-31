Büşra Pekin son halini gören estetik dedi ama işin sırrını ağzından kaçırdı

Hepimizin BKM Mutfak'ta Havuçlu Anne karakteri ile tanıdığı Büşra Pekin bugün Yıldız De Bana yarışmasının jüri koltuğunda oturacak. Son haliyle estetik mi yaptırdı diye sorduran Büşra Peki genç kız gibi görünmesine rağmen 40 yaşında. Arap kökenli olan Büşra Pekin Suudi Arabistan doğumlu. Bir dönem Ersay Güner ile de dolu dizgin aşk yaşamıştı.

Abone ol

Kanal D'de bu akşam yeni bir yarışma programı başlıyor; Yıldız De Bana. Yarışmacışarın performansını sergileyeceği jüri üyelerinin ise yorumlayacağı programın jürilerinden biri de Büşra Pekin olacak. Bir çoğumuz onu BKM Mutfak'ta havuçlu anne karakteri ile tanıyoruz. Kariyerine tiyatro ile başlayan Büşra Pekin daha sonra birçok filmde rol aldı. Son olarak Dilber Ay'ı canlandırdı.

Dış görünüşü ile de büyük bir değişim yaşayan Büşra Pekin bir hayli kilo verdi, spora başladı. Tarzını da baştan aşağı değiştiren Büşra Pekin bambaşka biri oldu. Şimdi Büşra Pekin'in son halini görenler estetik mi yaptırmış sorusunu soruyor.

Büşra Pekin ise herksin merak ettiği estetik sorusuna cevap verdi yüzündeki değişimin gerçek nedenini anlattı. Meğer ip askı ile yüzünü gerdiriyormuş. Hollwood makyajı olarak da bilinen bu yöntemi Türkiye'de ilk kullanan isimlerden biri. Aşk hayatı da bir hayli karışık olan Büşra Pekin en uzun soluklu ilişkisini şarkıcı Ersay Üner ile yaşadı.

Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında?

30 Haziran 1982 yılında Suudi Arabistan'da doğan Büşra Pekin, aslen İzmirlidir. İlk olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla adını duyuran Pekin, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü mezunudur.

2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılan Pekin, hâlen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkıyor. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir.

2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.