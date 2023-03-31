İYİ Parti'ye saldırısı sonrası Meral Akşener 'korkmuyorum Recep Bey!' dedi AK Parti'den yanıt geldi

İyİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kurşunlanan İstanbul İl Başkanlığı önünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Meral Akşener’i korkutacak adam anasından doğmadı, korkmuyorum Recep Bey!" deyince ortalık karıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Akşener'e tepki göstererek "Bu ortamı lekelemek isteyen provokasyonlara karşı olduğumuz gibi, sorumsuz açıklamalarla bunlara destek veren siyasi yaklaşımlara da karşıyız." dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı Binası'na silahlı saldırıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu.

Akşener, Partisinin kurşunlanan İstanbul İl Başkanlığı önünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Meral Akşener’i korkutacak adam anasından doğmadı, korkmuyorum Recep Bey!" diye seslendi.

Erdoğan'a papatya çayı içmesini önerdi

Akşener, saldırının Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gerçekleştiğine dikkati çekti. Erdoğan'ın sinirlerinin bozulduğunu söyleyen Akşener, Erdoğan'a papatya ve melisa çayı içmesini önerdi.

Akşener, bugün sabaha karşı kurşunlanan Zeytinburnu'ndaki İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yaptı. Açıklamaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

Akşener'in tansiyonu yükselten açıklamalarına AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Akşener'i sorumsuz açıklama yapmakla eleştirdi.

Çelik, "Siyasi partilere yapılan saldırılar karşı durulması gereken eylemlerdir, sorumsuz yaklaşımlarla siyasi rant üretme malzemesi değildir. Bu sorumsuz yaklaşımlarla kimse siyasi rant elde edemez." dedi.