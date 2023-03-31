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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı! Meral Akşener'den ilk açıklama

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı! Meral Akşener'den ilk açıklama

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı sonrası Meral Akşener'den ilk açıklama geldi. Akşener, "Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" dedi.

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 İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı sonrası Genel Başkan Meral Akşener'den ilk açıklama geldi. Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerini kullandı:

Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!

Öte yandan Meral Akşener, saldırının düzenlendiği il binasına geldi. 

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