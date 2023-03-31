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Mahmut Faruk Akşit kimdir, aslen nereli? Mahmut Faruk Akşit babası ve ailesi

Mahmut Faruk Akşit kimdir, aslen nereli? Mahmut Faruk Akşit babası ve ailesi

Katıldığı bir televizyon programında uçak ve uçak motorları hakkında önemli bilgiler paylaşan Mahmut Faruk Akşit gündem oldu. Aslen Denizlili olan Mahmut Faruk Akşit'ın hayayı da merak edildi. Siyasetçi, doktor, eski milletvekili ve senatör olan Mehmet Bahattin Baha Akşit'in oğlu. Peki kimdir Mahmut Faruk Akşit, aslen nereli, nerelerde çalıştı?

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TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit dün akşam Habertürk'ün konuğu oldu hayalinin nasıl gerçek olduğunu anlattı. Açıklamaları ile gündemin ve sosyal medyanın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Mahmut Faruk Akşit oldu. Gelişmeleri yakından takip edenler Mahmut Faruk Akşit'in hayatı ve kariyerini merak etti.

Mahmut Faruk Akşit kimdir kaç yaşında?

1967 yılında doğan Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit Denizli'de dünyaya geldi. Akşit, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden 1991 yılında lisans derecesiyle mezun oldu.

Mehmet Bahattin Baha Akşit (6 Mart 1914, Yatağan, Denizli - 27 Eylül 1995, İstanbul), Türk siyasetçi, doktor, eski milletvekili ve senatör.

Başarılı bir kariyer hedefleyen Akşit, akademik çalışmalarını Amerika'nın New York eyaletinde bulunan Rensselaer Polytechnic Institute'de sürdürdü. Bu sırada eğitim hayatına devam eden Faruk Akşit, 1993 yılında Makina ve Havacılık Mühendisliği Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Akşit, doktorasını da 1998 yılında yaptı. 2004 yılında Doçent, 2015 yılında Profesör unvanlarını almaya hak kazandı.

Mahmut Faruk Akşit kariyeri

Çalışmalarını ABD'de sürdürdüğü sıralarda General Electric Corporate Ar-Ge Merkezi'nde 10 yıl boyunca Consultant Research Engineer, Senior Researcher, Static Seals Manager ve son olarak da Advanced Seals Research Team Leader görevlerini üstlendi. 2001 yılında Türkiye'ye dönen Mahmut Faruk Aktiş, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı yaptı. 2003 yılında Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde görevlerine devam etti. Akşit 2013 yılının Aralık ayında TEİ - TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürü olarak atandı.

Mahmut Faruk Akşit mesleği nedir?

Mahmut Faruk Akşit, 2019 yılının Eylül ayından bu yana TUSAŞ Motor Sanayi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürütüyor.

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