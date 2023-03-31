İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu 2023 nasıl doldurulur?

İŞKUR belirli sağlık nedenleri ile evde kalması gereken ya da yeni anne olmuş hanımlara para kazanma fırsatı sunuyor. Ev hanımlarının evden çıkmadan kendi para kazanmak için İŞKUR'un evde paketleme işi için başvurması ve formu doldurması gerekiyor. Haftalık ya da günlük ödeme planı ile evde paketleme işi yapabilirsiniz.

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Yeni anne olmuş evde çocuğuna bakmak zorunda olan ya da ek iş bularak ailesine destek olmak isteyen hanımlara İŞKUR'dan süper bir fırsat var. Evden çıkmadan günün belirli saatlerinde sizin seçtiğiniz günlerde evde paketleme işi yaparak hem aile bütçenize hem de kendinize fayda sağlayabilirsiniz. İŞKUR'un resmi internet sitesindeki evde paketleme başvuru formunu doldurmanız yeterli olacak.

Ev kadınlarına maddi destek sağlamak hem ev ekonomisi hem de ülke ekonomisi için İŞKUR'un evden paketleme işine talep gün geçtikçe artıyor. Birçok kadına maddi destek sağlayan İŞKUR'un paketleme işi için başvuru formu nasıl doldurulur, kaç saat çalışılır ve ne kadar maaş alınır sorularının yanıtı haberimizde.

İŞKUR EVDE PAKETLEME BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

Peki hanımlar evde paketleme başvurusunu nereden nasıl yapacak? Öncelikle Türkiye İş Kurumunun web sitesinde "Açık İş İlanları" bölümü bulunuyor. Bu bölümde farklı alanlara ait birçok iş ilanını görüntüleyebilirsiniz.

Arama ekranında meslek kısmına "paketleme" yazarak ilgili iş ilanlarını filtreleyebilir, evde ve fabrikada çalışmak üzere paketleme işçisi arayan firmaların iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. İŞKUR evde iş ilanlarını bulunduğunuz ile göre sıralayabilir, engel durumunuz varsa bunu

Evde paketleme işine başvuru nasıl yapılır?

Evde paketleme işi için İŞKUR'da yayınlanan ilanlardan size uygun olan ilanı belirlemekle işe başlayabilirsiniz. İŞKUR'un resmî web sitesinde kendinize bir "iş arayan" profili oluşturduktan sonra sisteme giriş yapıp istediğiniz ilana başvuruda bulunabilirsiniz. Dilerseniz en yakın İŞKUR şubesine gidip ilan numarasıyla da başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR evde paketleme nasıl başvurulur?

Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin, adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek.