BOTAŞ'tan doğal gaz indirimi açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

BOTAŞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sanayide kullanılan doğal gazda nisan ayından itibaren yüzde 20 indirime gidilmesi kararının uygulanmaya başladığını açıkladı.

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BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 20 oranında, elektrik üretimi maksatlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 16,67 oranında, indirim yapıldığı aktarıldı.

Ekim ayına göre indirim oranı...

Açıklamada ayrıca, 2022 Ekim ayına göre, sanayide kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında 1 Nisan itibarıyla yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranlarında, elektrik üretimi maksatlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında ise yüzde 51,52 oranında indirim yapıldığı belirtildi.