BIST 4.862
DOLAR 19,19
EURO 20,91
ALTIN 1.219,44
HABER /  EKONOMİ

BOTAŞ'tan doğal gaz indirimi açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

BOTAŞ'tan doğal gaz indirimi açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

BOTAŞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sanayide kullanılan doğal gazda nisan ayından itibaren yüzde 20 indirime gidilmesi kararının uygulanmaya başladığını açıkladı.

Abone ol

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 20 oranında, elektrik üretimi maksatlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 16,67 oranında, indirim yapıldığı aktarıldı.

Ekim ayına göre indirim oranı...

Açıklamada ayrıca, 2022 Ekim ayına göre, sanayide kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında 1 Nisan itibarıyla yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranlarında, elektrik üretimi maksatlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında ise yüzde 51,52 oranında indirim yapıldığı belirtildi.

İlgili Haberler
EPDK tavan fiyatları revize etti 1 Nisan'dan itibaren geçerli! Elektrik faturalarına indirim... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan indirim müjdesi! Kabine'de değişiklik sinyali de verdi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bankaların promosyon yarışı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor çıta yükseldi
Foto Galeri Bankaların promosyon yarışı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor çıta yükseldi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir Ankaragücü maçı ne zaman? Başakşehir Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Başakşehir Ankaragücü maçı ne zaman? Başakşehir Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?
AK Parti'den istifa edip İYİ Parti'ye katılan Rasim Arı'nın sildiği tweetler ortaya çıktı
AK Parti'den istifa edip İYİ Parti'ye katılan Rasim Arı'nın sildiği tweetler ortaya çıktı
Cuma sela ile ezan arasında okunacak dilek duası Türkçe okunuşu
Cuma sela ile ezan arasında okunacak dilek duası Türkçe okunuşu
Akaryakıta zam geldi mi? Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? 31 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıta zam geldi mi? Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? 31 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan atama müjdesi! Tarih duyuruldu
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan atama müjdesi! Tarih duyuruldu
Okan Karacan eşi kimdir Zeynep Kadıoğlu ne iş yapıyor dayak iddiası
Okan Karacan eşi kimdir Zeynep Kadıoğlu ne iş yapıyor dayak iddiası
TÜİK kararları Resmi Gazete'de! Hem isimleri hem görevleri değişti
TÜİK kararları Resmi Gazete'de! Hem isimleri hem görevleri değişti
Hindistan'ta tapınakta feci kaza! Ölü sayısı artıyor 1 kişi kayıp
Hindistan'ta tapınakta feci kaza! Ölü sayısı artıyor 1 kişi kayıp
Donald Trump tutuklanıyor Büyük Jüri'den tarihi karar! Porno yıldızına 'sus parası' kelepçe istedi
Donald Trump tutuklanıyor Büyük Jüri'den tarihi karar! Porno yıldızına 'sus parası' kelepçe istedi
BİM 31 Mart Cuma aktüel ürünler kataloğu! Katlanabilir elektrikli bisiklet satışta işte fiyatı ve özellikleri
BİM 31 Mart Cuma aktüel ürünler kataloğu! Katlanabilir elektrikli bisiklet satışta işte fiyatı ve özellikleri
Ev hanımlarına İŞKUR fırsatı evde paketleme ile kendi paranızı kazanın
Ev hanımlarına İŞKUR fırsatı evde paketleme ile kendi paranızı kazanın
Çalışan EYT'lileri yakından ilgilendiriyor! En az 639 lira fazla maaş alacak
Çalışan EYT'lileri yakından ilgilendiriyor! En az 639 lira fazla maaş alacak