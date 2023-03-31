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TÜİK kararları Resmi Gazete'de! Hem isimleri hem görevleri değişti

TÜİK kararları Resmi Gazete'de! Hem isimleri hem görevleri değişti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bünyesindeki bazı daire başkanlıklarının isim ve görevlerinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Eğitim Daire Başkanlığı kapatıldı.

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Kurum tarafından hazırlanan "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Hizmet Birimlerinin Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, merkez teşkilatı hizmet birimlerinden Eğitim Daire Başkanlığı kapatılırken "İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı"nın adı "İşgücü İstatistikleri Daire Başkanlığı" oldu. "Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı"nın ismi de "Dış İlişkiler Daire Başkanlığı" olarak değiştirildi.

Düzenlemeyle bazı birimlere yeni görevler tanımlanırken bazılarında görev değişikliğine gidildi.

Bu kapsamda, Fiyat İstatistikleri Daire Başkanlığı, tüketici fiyat hareketlerini izlemek amacıyla istatistik ve gösterge üretecek, endeks hesaplayacak ve hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini derleyecek.

İşgücü İstatistikleri Daire Başkanlığı, hane halkı iş gücü istatistiklerini üretecek. Ayrıca bu birim, istihdam, iş gücü maliyeti, kazanç yapısı ve ücretle ilgili istatistikleri ve endeksleri üreterek, görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izleyecek ve çalışmalarında uygulayacak. Söz konusu birim, sorumlu olduğu alanlarda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını da yürütecek.

Kısa Dönemli İş İstatistikleri Daire Başkanlığı da üretici fiyat hareketlerini izlemek amacıyla istatistik, gösterge üretecek ve endeks hesaplayacak.

Metaveri Sistemleri ve Sınıflamalar Daire Başkanlığı, ulusal kayıt sistemlerinin oluşturulmasında standartları tanımlayacak, uygulayacak ve kurumlar arası koordinasyonla uygulanmasını sağlayacak.

Sektörel İstatistikler Daire Başkanlığı, enerji, ulaştırma ve haberleşme sektörlerine ilişkin istatistikler ile bina ve konut verilerini üretecek.

​​​​​​​Tarım İstatistikleri Daire Başkanlığı, tarımsal fiyat hareketlerini izlemek amacıyla istatistik, gösterge üretiminde bulunarak endeks hesaplayacak.

Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı da gelir dağılımı, yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerini üretecek.

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