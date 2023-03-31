Donald Trump tutuklanıyor Büyük Jüri'den tarihi karar! Porno yıldızına 'sus parası' kelepçe istedi

ABD'de büyük jüri, eski Başkan Donald Trump'a 2016 seçim süreci sırasında porno yıldızı Stormy Daniels'a "sus parası" verilmesiyle ilgili resmen suçlama yöneltilmesine karar verdi. Trump, ABD tarihinde, hakkında ceza davası açılan ilk eski başkan oldu. Tutuklama süreci başlayan ve Manhattan Bölge Savcılığı'na teslim olması çağrısı yapılan Trump'un avukatlarına "kelepçeli olarak gitmek istiyorum" talimatı verdiği iddia edildi.

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ABD'de büyük jüri, eski Başkan Donald Trump'a 2016 seçim süreci sırasında porno yıldızı Stormy Daniels'a "sus parası" verilmesiyle ilgili resmen suçlama yöneltilmesi yönünde oy kullandı. Daha önce hiçbir eski ABD başkanına resmen suçlama yöneltilmemişti. Trump, hakkında iki kez azil süreci yürütülen ilk ABD Başkanı olduktan sonra hakkında ceza davası başlatılan da ilk ABD lideri olacak.

Trump'ın avukatına 'teslim olsun' çağrısı gitti

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in sözcüsü, "Bu akşam Sayın Trump'ın avukatıyla temasa geçip, Yüksek Mahkeme suçlamasıyla mahkemeye çağrılması sebebiyle Manhattan Bölge Savcılığı'na teslim olmasını koordine ettik" dedi.

Trump Salı günü hakim karşısına çıkacak

Trump'ın avukatı Susan Necheles, eski Başkan'ın yüksek ihtimalle duruşma tarihinin belirlenmesi için salı günü hâkim karşısına çıkacağını ifade etti. Trump'a mahkemede suçlamaları kabul edip etmediği de sorulacak.

NBC'nin gördüğü bir polis notuna göre, New York'ta emniyet güçleri cumadan itibaren ek güvenlik önlemleri almaya hazırlanıyor.

Trump'ın bu doğrultuda salı günü teslim olarak gözaltına alınması bekleniyor. Savcılığa teslim olduğunda Trump'ın parmak izi alınacak, fotoğrafı çekilecek ve gözaltı kayıtlarına girecek.

İlk duruşmaya kelepçeli çıkmak istiyor Geçen hafta Trump'ın danışmanlarına, Manhattan'daki büyük jüri kendisine suçlama yöneltirse mahkemeye kelepçeli çıkmak istediğini söylediği belirtildi. The Guardian'a konuşan kaynaklara göre Trump, gerekçe olarak, porno yıldızı Stormy Daniels'a ödenen "sus parası"nı saklamaktaki rolü sebebiyle kendisine suçlama yöneltilmesi durumunda zaten mahkemeye gitmek zorunda kalacağına ve parmak izinin alınması için yetkililere teslim olacağına dikkati çekti. Kaynaklara göre Trump, "Bunu en azından bir gösteriye çevirebiliriz" dedi.

Yapılanlara 'cadı avı' dedi

Trump, suçlama kararının duyurulmasından kısa süre sonra kararın "siyasi" olduğunu belirtti ve Başkan Joe Biden ile Demokratlar'ın kendisine karşı bir "cadı avı" yürüttüğünü iddia etti.

Trump'a tam olarak hangi suçlamaların yöneltildiği henüz bilinmese de davanın Daniels'a yapılan sus parası ödemesi ile bağlantılı olduğu biliniyor.

Başkan adaylığı yarışı nasıl etkilenecek?

Yaşadığı yasal problemlere rağmen Trump, Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde 2024 başkan adayı seçilmeye en yakın gözüken isim olmaya devam ediyor. Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimde yarışacak aday listesi belirlenmeye devam ederken, Trump anketlerde açık ara farkla önde gözüküyor.

Geçen hafta Morning Consult tarafından yapılan ankete göre, Trump olası ön seçim seçmenlerinin yüzde 54'ünün desteğini alırken, en büyük rakibi Florida Valisi Ron DeSantis yüzde 26'ya kadar gerilemiş durumda. Bu DeSantis'in aralıktan bu yana aldığı ben kötü anket sonucu. Trump ve DeSantis, hâlâ olası rakiplerinin çok daha önünde bulunuyor.

Ankette, Trump'ın eski başkan yardımcısı Mike Pence yüzde 7, eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley ise yüzde 4 oy aldı. Trump'a karşı duruş sergiledikten sonra ara seçimde Temsilciler Meclisi'ndeki koltuğunu kaybeden Liz Cheney ise yüzde 3 destek aldı. Eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yüzde 1'in altında kaldı.

Trump'a yöneltilen suçlamaların seçim sürecini de etkilemesi bekleniyor. Birçok uzman, süreç nedeniyle Trump'ın destekçilerinin eski başkan etrafında daha da kenetlenebileceğini, hatta ondan kopan seçmenlerin bile "haksızlığa uğradığı" duygusuyla geri gelebileceğini düşünüyor.