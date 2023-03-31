Abadulkadir Selvi sordu: Kılıçdaroğlu, PKK’dan gelen destek açıklamaları karşısında neden sessiz kalıyor?

"PKK’nın Kılıçdaroğlu’na güçlü bir şekilde destek vermesi, Kılıçdaroğlu’na yarar mı yaramaz mı onu seçimde göreceğiz." diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, PKK yöneticilerinin açıklamalarına CHP'den tepki gelmemesine dikkat çekti.

Abone ol

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi "PKK desteği Kılıçdaroğlu’na kazandırır mı kaybettirir mi" başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu'nun aydınlatması gereken konular olduğunu söyledi ve sorularını tek tek sıraladı. Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

PKK’nın Kılıçdaroğlu’na güçlü bir şekilde destek vermesi, Kılıçdaroğlu’na yarar mı yaramaz mı onu seçimde göreceğiz. Ancak bir süredir suskun olan PKK yöneticilerinin birbiri ardına destek açıklaması yapması, CHP’den PKK’ya bir tepki gelmemesi, Kılıçdaroğlu ile Kandil arasında gizli bir anlaşma mı var sorusunu gündeme getirdi.

Karanlıkta kalan konular

Kılıçdaroğlu’nun aydınlatması gereken noktalar var.

1- Kılıçdaroğlu, PKK’dan gelen destek açıklamaları karşısında neden sessiz kalıyor, benim terör örgütünün desteğine ihtiyacım yok demiyor?

2- Bu suskunluğu, Kandil’le arasında bir anlaşma olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Kılıçdaroğlu, Kandil’le bir anlaşma yaptı mı?

3- PKK ne karşılığında Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını destekliyor?

Yazının tamamını okumak için tıklayın