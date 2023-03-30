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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Sıfır Atık Günü"nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Sıfır Atık Günü"nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından ilan edilen "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"nü kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışmalarımız neticesinde BM Genel Kurulu tarafından ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü tebrik ediyorum. Değerli eşim Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde sürdürülen, bugün dünya markası haline gelen 'Sıfır Atık Hareketi' yoluna kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017'de başlatılan ve tüm dünyaya yayılan "Sıfır Atık Hareketi"ne ilişkin verileri de paylaştı.

Buna göre, hareketin başladığı tarihten bugüne kadar 19 milyon kişiye sıfır atık eğitimi verildi, 572 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı, 180 bin ton deniz çöpü toplandı.

Plastik poşet kullanımı yüzde 62,5 azaltılırken, 31 bin 500 ton sera gazı salınımı engellendi, 164 bin bina ve yerleşke Sıfır Atık Yönetim Sistemine geçirildi.

"Sıfır Atık Hareketi" ile 62,2 milyar liralık ekonomik kazanç sağlandı.

2002'de yüzde 1 olan geri kazanım oranı, 2022'de yüzde 27'ye yükseldi.

Geri kazanımın 2023'te yüzde 35'e çıkarılması hedefleniyor.

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