20 maddelik teklif Meclis'te kabul edildi: En düşük emekli maaşının artışı yasalaştı

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkması, bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasını öngören teklif TBMM'de görüşüldü. Teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşırken, düzenlemeyle birlikte bayram ikramiyelerinde de artışa gidildi.

Bayram ikramiyeleri 2000 liraya çıkarıldı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira

Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltildi. Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı, en düşük 7 bin 500 lira oldu.

Geçici işçi çalışma süresi artırılıyor

Kanunla birlikte kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi artırılıyor. Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

Sürekli işçi kadrolarına geçiş imkanı

İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılacak.

Gazi aylıkları da asgari ücret seviyesine çıkarılıyor

Muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek. Buna göre, Milli Mücadele'ye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilen Türk vatandaşlarının yanı sıra 1950'de Kore'de fiilen savaşa katılmış ve 1974'te Barış Harekatı'nda Kıbrıs'ta fiilen görev almış olan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 30 günlük net asgari ücret tutarında aylık bağlanacak.