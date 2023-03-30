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EYT için SGK çalışanlarının mesai süreleri uzatıldı

EYT için SGK çalışanlarının mesai süreleri uzatıldı

EYT başvurularındaki yoğunluk nedeniyle SGK çalışanlarının aylık mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı.

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Emekli olmak için bekleyen milyonlarca vatandaşın hayali sonunda gerçek oldu.

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, yoğun çalışmalar sonucu nihayete kavuştu.

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin ardından, emeklilik başvuruları da başladı.

1999 Eylül öncesi sigorta girişi olanlar ve 5 bin prim gününü tamamlayan EYT'liler, şimdilerde e-Devlet veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinde başvuruda bulunuyor.

SGK'da EYT yoğunluğu

Çoğu vatandaş başvurularını SGK binalarına giderek yapıyor.

81 ilde EYT başvuru mesaisi yoğun bir şekilde devam ederken, bu süreçte SGK çalışanları da yoğun bir mesai harcıyor.

Bu kapsamda SGK çalışanlarına bir müjde verilerek, EYT işlemlerinin hızlandırılması için çalışanlara fazla mesai verileceği açıklanmıştı.

Mesai süreleri 100 saate çıkarıldı

Son yapılan açıklamaya göre, EYT yoğunluğu sebebiyle SGK çalışanlarının mesai süreleri uzatıldı.

Aylık mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarılan çalışanlar, Nisan-Haziran döneminde saat başına 51 lira fazla mesai ücreti alacak.

Mesai ücreti 6 bin TL'nin üzerinde olacak

Öte yandan saatlik 27 TL olan mesai ücretinin, 51 TL’ye çıkarılmasıyla aylık 3 bin TL olan mesai ücreti 6 bin TL’nin üzerinde olacak.

Bu düzenlemenin üç aylık süreçte geçerli olacağı bildirildi.

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