Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı! İtalya yolcusu gibi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Antalyaspor'un forveti Haji Wright için şimdi de Inter iddiaları ortaya atıldı.

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Antalyaspor'un golcü futbolcusu Haji Wright, geçen sezondan bu yana sürdürdüğü istikrarlı performansıyla transferin gözdesi halinde.

Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı

Ara transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Liberya asıllı ABD'li futbolcu, şimdi de İtalyan devi Inter'in hedefinde.

Inter Hajı Wrıght'ın peşinde

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Inter Haji Wright ile temas halinde. Mavi siyahlı takımın yaz aylarında büyük olasılıkla 25 yaşındaki futbolcu için Antalyaspor'a teklif yapacağı iddia edildi. Wright'ı Serie A'dan başka kulüplerin de takibe aldığı iddia edildi.

2025 yılına kadar sözleşmesi var

Antalyaspor ile bu sezon 20 resmi maça çıkan Haji Wright'ın 13 gol, 2 asisti bulunuyor. ABD'li futbolcunun, kırmızı beyazlı kulüple olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.