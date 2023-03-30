2000 yılından sonra emekli olanlara müjde! İntibak zammı için tarih verildi, 2023 intibak zammı oranı belli oldu!

En düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükselmesinin ardından 2000 yılı sonrası emekli olanlarla ödenen maaş tutarındaki makas farkının açılması intibak zammı tartışmalarını da beraberinde getirdi. 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrası emeki olanların arasındaki gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmak için harekete geçildi ve intibak zammı ile ilgili tarih verilirken, 2023 intibak zammı oranı da ortaya çıktı. İşte milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren intibak zammı gelişmesinde detaylar...

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14 Mayıs 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım başlarken harekete geçen AK Parti hükümeti, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sonrası emekli maaşı, emekli bayram ikramiyesi ve gazi aylığı maaşlarına yaptığı zamlar sonrası 2000 yılı sonrası emekli olanlar için de beklentiler arttı. Aradaki maaş farkı makasının açılması sonrası bir müjdeli haber de 2000 sonrası emekli olanlar geldi. Yapılacak olan intibak zammı için tarih verilirken, zam oranı ortaya çıktı. İşte milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren 'intibak zammı' gelişmesinde detaylar...

2023 emekli intibak zammı oranı belli oldu

Türkiye'ye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile emekliler için bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme sonunda açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin emeklilere zam müjdesi vermişti. Hem Bayram ikramiyesine hem de hem düşük emekli maaşına artış yapıldı. Şimdi ise emekliler intibak zammı beklentisi içine girdi. Milyonlarca emekli bir an önce 2000 yılı sonrası için intibak zammı gelmesini istiyor. İntibak zammı için konuşulan oran ise %31 oldu. Yani kabul edilmesi halinde 2000 yıl sonra emekli olanlara %31 oranında intibak zammı artışı yapılacak.

Emekli maaşına seçim öncesi 1300 TL zam geliyor

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi olan ve 2000 yılından sonra emekli olmaya hak kazanan Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor. Yaklaşan genel seçimlerden önce Türkiye Emekliler Derneği de zam için bastırıyor. İntibak zammı haberinin seçim öncesinde Geleceği tahmin ediliyor. Çünkü uzun süreden beri 2000 yıl öncesi ve 2000 yılı sonrası emekliler arasındaki gelir adaletsizliği tartışma konusu oluyordu. Aradaki bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması için 2000 yılı sonrası emekli olanların maaşlarına en az 1300 TL'lik artış yapılması gerekiyor. Konu ile ilgili ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir açıklama yapması bekleniyor.