Alman turistleri taşıyan midibüs, otomobili kağıt gibi ezdi! 1 ölü 24 yaralı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde Alman turistleri taşıyan tur midibüsü, karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada midibüsün altında kalarak kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken 24 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 15.00 sıralarında Buldan ilçesine Tosunlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Pamukkale’nin Karahayıt Mahallesi’ndeki bir otelde konaklayan 22 Alman turisti, Buldan gezisine götürmek üzere yola çıkan 07 NDE 22 plakalı tur midibüsü, Buldan-Tosunlar karayolunun 10’ucu kilometresine geldiğinde Manisa’dan Denizli’ye gitmekte olan otomobil il kafa kafaya çarpıştı.

Altına aldığı otomobili silindir gibi ezen tur midibüsü, aracı yolun sağındaki şarampole kadar metrelerce sürükledi. Midibüsün atında ezilen sürücü, olay yerine hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 22 Alman turist ve 2 Türk midibüs personeli, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Midibüs ezdiği otomobil sürücünün cenazesini çıkarmak için çalışmalar devam ediyor.